Backstage. Tutta colpa della guerra? Vediamo cosa succede sul nostro territorio con l'appuntamento questa sera alle 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Tutta colpa della guerra?

Mentre si delineano in modo sempre più evidente, anche in Italia, le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, e mentre si sussurra sempre più frequentemente di fenomeni speculativi che spingono i prezzi all'insù, il governo annuncia la “road map” per uscire dall'emergenza Covid: un calendario fatto di date e distinguo che dovrebbe portare al definitivo abbandono del green pass il 1° maggio ma novità ci sono già dal 1° aprile. Intanto però l'inflazione aumenta, il Pil diminuisce e i consumi crollano.

Ma è tutta colpa della guerra? Come sempre vediamo cosa succede sul nostro territorio parlando con la politica, le associazioni di categoria, il sindacato. Per la politica: Antonio Borrini, consigliere Comune Settimo To.se (Gruppo Misto), Nadia Conticelli, Consigliera Comune di Torino e capogruppo Pd, Sara Zambaia, consigliera Regione Piemonte (Lega); per le associazioni: Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Piemonte, Alessandro Comoletti, presidente Federalberghi Piemonte, Marco Ferrari, resp. Sistema Trasporti Piemonte, Bruno Scanferla, presidente CNA Piemonte; per il sindacato Giovanni Baratta, segretario gen. SICET – Cisl Piemonte.

Conduce Patrizia Corgnati.