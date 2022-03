Settimana del Lavoro 2022: il programma di oggi, lunedì 21 marzo

La terza edizione della rassegna biennale Settimana del Lavoro nel 2022 recupera la sua dimensione in presenza e indaga la complessa interazione tra lavoro sostenibilità

Per effetto dei cambiamenti sempre più evidenti in atto, la transizione ecologica è ormai un riferimento fondamentale delle politiche degli Stati. Occorre esplorare le vie per coniugare benessere economico e sociale, e la sua diffusione, con la salvaguardia del sistema Terra: andare verso la sostenibilità non è un processo che dipende da una singola soluzione, ma un mosaico di interventi che si affiancano per delineare il panorama del futuro e che possono avere effetti contradditori

La Settimana del Lavoro è organizzata da ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, come progetto integrato del Polo del ‘900, con il sostegno di Fondazione CRT

Nei sei giorni il programma affronta quindici temi legati alla transizione ecologica e i principali cambiamenti che l’organizzazione lavoro deve di conseguenza affrontare: la governance e le politiche del clima, la bioeconomia, la riorganizzazione del lavoro per qualità, tempo e competenze, i green job e le aspettative dei lavoratori, la funzione dell’istruzione per creare lavoro sostenibile, la lotta allo spreco e l’agricoltura per consumi alimentari sani e puliti, le tecnologie digitali come risorsa per l’ambiente (settimanalavoro.it/programma2022).

Oggi, lunedì 21 marzo, dopo i saluti istituzionali, la Settimana del Lavoro 2022 si apre con una riflessione su La governance della transizione ecologica. Investimenti per cosa e per chi. Prospettive per lavori e professionalità all’insegna della sostenibilità ambientale.

Nel pomeriggio si parla di Strategie e scenari della transizione ecologica. In serata, aperi-talk Transizione ecologica in un’ottica di genere.

MATTINO – H 10.00 – 13.00

LA GOVERNANCE PER UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Al Polo del ‘900, via del Carmine 14, Torino e in diretta su YouTube

Welcome coffee presso la Caffetteria del Polo del ‘900

Saluti

Giovanni Ferrero, Presidente ISMEL

Giovanni Quaglia, Presidente Fondazione CRT

Sergio Soave, Presidente Polo del ‘900

Investimenti per cosa e per chi. Prospettive per lavori e professionalità all’insegna della sostenibilità ambientale

Introduce

Franco Becchis, Fondazione per l’Ambiente, Turin School of Regulation

Intervengono

Guido Bolatto, Segretario generale Camera di commercio di Torino

Dimitri Buzio, Presidente Legacoop Piemonte

Egidio Dansero, Vicerettore per la Sostenibilità Università di Torino

Anna Ferrino, Vicepresidente Unione Industriali Torino

Gianna Fracassi, Vicesegretaria nazionale CGIL

Patrizia Lombardi, Vicerettrice a Campus e Comunità sostenibili Politecnico di Torino e Presidente della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Gianna Pentenero, Assessora al Lavoro Città di Torino

Pietro Viotti, Direzione Istruzione Formazione Lavoro Regione Piemonte

Delio Zanzottera, Segretario regionale CNA Piemonte

Il dinosauro parla al G20

Il progetto Uscite di Sicurezza, promosso dalla Città di Torino, esporrà un banchetto informativo.

POMERIGGIO – H 16.00 – 19.00

STRATEGIE E SCENARI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Al Polo del ‘900, via del Carmine 14, Torino e in diretta su YouTube

Opening

Trasformazioni del lavoro: qualche suggestione dalla storia

Stefano Musso, Università di Torino

Keynote speech

Dall’economia fossile all’economia verde

Silvana Dalmazzone, Università di Torino

Keynote speech

Teorie, significati, immaginari della transizione ecologica

Dario Padovan, Università di Torino

Il pianeta acciaio

Ansaldo, di Emilio Marsili, testo di Dino Buzzati, 1962, 18′

a cura di Archivio Nazionale Cinema Impresa, per gentile concessione di Ansaldo

Le politiche del clima e della transizione ecologica

Introduce e coordina

Giovanni Ferrero, Presidente ISMEL

Intervengono

Il clima come necessità o come scelta

Roberto Cavallo Perin, Università di Torino

Commercio internazionale, scambio ineguale e crisi ecologica: alcuni spunti di riflessione

Andrea Ricci, Università di Urbino

Diritti di genere in un lavoro che cambia

Linda Laura Sabbadini, Direttora centrale ISTAT

Green economy e green jobs: una tematizzazione in chiave storica e una bibliografia ragionata a partire dagli studi dell’IRES Piemonte

Luciano Abburrà, Ricercatore sociale

In collaborazione con IRES Piemonte e Fondazione Vera Nocentini

Conclusione

a cura di Giovanni Ferrero, Presidente ISMEL

Il progetto Uscite di Sicurezza, promosso dalla Città di Torino, esporrà un banchetto informativo.

SERA – H 19.30 – 21.00

TRANSIZIONE ECOLOGICA IN UN’OTTICA DI GENERE

A Comala, C.so Francesco Ferrucci, 65/a, Torino

Aperi Talk

Flavia Sorbo, ISMEL

intervista

Martina Rogato, Consulente e docente CSR e sostenibilità

In collaborazione con Fridays For Future Torino