Gli aspiranti mugnai salgono nel fine settimana a Bobbio Pellice

Le sezioni Piemonte e Valle d’Aosta dell’associazione italiana Amici dei Mulini Storici ha scelto Bobbio Pellice per il suo primo corso di mugnaio. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 marzo, in sala consigliare del municipio (piazza Caduti Libertà, 7) e al mulino (via Molino 5); c’è tempo fino a domani, mercoledì 23 marzo, per iscriversi.

“Siamo soddisfatti del riscontro raccolto finora, abbiamo iscritti che arrivano non solo dal Torinese ma anche dall’Astigiano, dal Cuneese e dal Biellese. Siamo stati contattati da persone interessate residenti in Valle d’Aosta” spiega Marianna Sasanelli, referente delle sezioni.

Sasanelli, che lavora all’ecomuseo del Freidano a Settimo Torinese, con sede al Mulino Nuovo, spiega le ragioni della scelta di Bobbio Pellice: “Abbiamo puntato su un’Amministrazione disponibile: sapevamo che avrebbero accolto l’iniziativa. È una buona occasione per riaprire le porte di questa struttura”.

Il ritrovo di sabato 26 marzo è alle 9,30 davanti al municipio di Bobbio Pellice che ospiterà la lezione teorica in sala consigliare dalle 10 alle 18. Verrà spiegato come funziona la macchina mulino e le sue potenzialità, si parlerà della storia e delle tipologie di mulini, delle caratteristiche degli organi meccanici. Verranno illustrate le potenzialità di un mulino e fornite nozioni di conoscenza nel settore della molitura. Infine si visiterà il mulino in cui, domenica 27 marzo, si svolgerà la lezione pratica con inizio alle 9,30 e termine alle 12,30. Domenica verranno fornite nozioni sulla macinatura, sulle granaglie e sulla rabbigliatura della macina in pietra con prova pratica.

“Le lezioni sono adatte a tutti e il corso fornisce una buona base teorica adatta a chi si trova a gestire un mulino – aggiunge Sasanelli –. Ma tra gli interessati ci sono anche appassionati che negli ultimi anni sono aumentati: con la pandemia è cresciuto infatti l’interesse delle persone di tornare a ‘saper fare’”.

Informazioni e iscrizioni: mulinodibobbio@gmail.com oppure sms/whatsapp 347 0191152, 3478 648256. Quota di iscrizione: 120 euro, 100 per chi è già iscritto all’associazione.