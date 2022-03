Fila a perdita d'occhio in via Roma: gli appassionati puntuali all'appuntamento con Moonwatch, il nuovo modello Swatch

Una situazione che non è sfuggita ai passanti e che ha destato parecchia curiosità. Un vero assedio al punto vendita della casa svizzera, che non è così comune vedere. Ma un'attesa ordinata e paziente, in ossequio alla matrice svizzera dei prodotti in vetrina.



Scene simili sono state viste anche in altre città (a Bologna e non solo). E non sono pochi quelli che si sono piazzati quando ancora era buio, pur non di essere tra i primi ad avere il nuovo modello: zaino, sedia pieghevole, coperte e tanta pazienza.