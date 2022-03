Nostalgie anarchiche in Borgata Aurora: corso Brescia diventa corso Bresci

A Torino nasce corso Gaetano Bresci: no, non si tratta di un'iniziativa istituzionale né di un errore degli uffici toponomastica, ma di un'azione simbolica per celebrare il militante anarchico che nel 1900 uccise a colpi d'arma da fuoco l'allora re d'Italia Umberto I. Il tutto è stato realizzato coprendo con nastro adesivo bianco la a finale su alcuni cartelli di corso Brescia, in borgata Aurora.

Aurora, simbolo di riqualificazione e lotta antagonista

Il fatto è particolarmente significativo perché accaduto a pochi passi dall'ex Asilo di via Alessandria, dalle “Serrande” di corso Giulio Cesare e dalla “Molla”, occupazioni sgomberate rispettivamente nel 2019, nel 2021 e nel 2022, e da alcuni simboli della riqualificazione voluta per il territorio dalle recenti amministrazioni comunali su stimolo dei privati (e diventati, per questo, obiettivo della lotta antagonista) come la Nuvola Lavazza.