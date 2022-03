San Secondo, aveva 3 dipendenti senza Green Pass: multa da 4 mila euro

Maxi-controllo interforze giovedì pomeriggio nel quartiere di San Secondo. Presso la fermata del bus "Pastrengo" di via Sacchi sono stati identificati e controllati 570 passeggeri di 11 tram della linea 4. Durante l’attività Evan, il cane antidroga, ne ha segnalati 7 che sono risultati in possesso in totale di 15 grammi cannabis: le persone sono state tutte multate. Il personale GTT ha staccato complessivamente 90 sanzioni per irregolarità relative al titolo di viaggio.

4 mila euro di multa

I poliziotti hanno inoltre controllato due esercizi commerciali. In uno di essi tre dipendenti sono stati multati per la mancanza di Green Pass, così come la titolare per avere permesso loro di esercitare l’attività senza esserne muniti. La donna vendeva anche alimenti senza l'autorizzazione. In totale alla negoziante sono state fatte multe per 4 mila euro.