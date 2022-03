Torino ha voglia di "Mezza": raccolti oltre 10mila euro al 1° evento di running 2022

Profumi di inizio primavera e soprattutto di Ritorno alla Normalità hanno dato vita forza e carattere alla VII edizione di “la Mezza di Torino” targata Base Running. Ritorno ad una quotidianità distrutta in questi ultimi due anni e apertura ad occasioni di rinascita, come ha detto l’assessore allo Sport Domenico Carretta nella conferenza stampa di presentazione dell’evento. La voglia di pettorale sulla canotta e di tagliare il traguardo con le braccia alzate hanno caratterizzato il primo grande evento di running cittadino del 2022.

Alle 9,30 in punto da piazza San Carlo, cuore aulico del capoluogo piemontese, sono partiti gli iscritti alla 21 e alla 10km. Dopo cinque minuti hanno preso il via i runner/camminatori della Charity Run che, grazie alle loro iscrizioni, è stato possibile raccogliere e donare alle 12 fondazioni aderenti al progetto e afferenti alla Rete del Dono oltre 10.000 Euro. Sold Out nella 10km, l’evento ha registrato, tra tutte le distanze, 3500 partecipanti. Una grande ripartenza per la società di corso Cairoli 28 – Torino.

Nella 10 km Gavril Stefan (Nice Cote d’Azur Athletisme) sale sul gradino più alto del podio con un tempo di 30’ e 42”. Argento a Boni Roberto (G.S. Self Atl. Montanari Gruzza) che ha percorso la distanza in 31’ e 24”. Al terzo posto Galliano Mattia (ASD Atletica Roata Chiusani) in 31’ e 28” Epis Giovanna (C.S. Carabinieri Sez. Atletica) vince nella categoria donne con un tempo di 33’ e 23”. Seconda Wanjohi Mary Wangari (Kenia) in 37’ e 15”. Terza classificata Priotti Giorgia (Ronchiverdi Società Sportiva) in 37’ e 46”.

Nella categoria regina della manifestazione, in 1h 3’ e 10” vince Ekidor Simon Dudi (Kenia). Medaglia d’argento a Gerratana Giuseppe (C.S. Aeronautica Militare) in 1h 4’ e 39”. Bronzo per Bett Amos Kipkemboi (Kenia) in 1h 04’ e 58” Njeru Joyce Muthoni (Kenia) in 1h 13’ e 23”, Bado Aurora (Free-Zone) in 1h 17” e 47”, e Vicari Axelle (Sisport SSD) in 1h 18’ e 09” completano il podio femminile della mezza maratona.