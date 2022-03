La Reale Mutua torna a vincere e si impone su Trapani

La Reale Mutua Basket Torino torna alla vittoria superando Trapani per 79-63. I gialloblù controllano il match dall’inizio alla fine, non permettendo mai agli avversari di entrare in partita. Niccolò De Vico migliore marcatore del match con 21 punti, in doppia cifra anche Scott a quota 16 - che aggiunge 12 rimbalzi e 5 assist -, il solito capitan Alibegovic, che mette in fila 11 punti, 9 rimbalzi e 7 assist e Giordano Pagani con 10 punti. Esordio con 4 punti e 5 rimbalzi per Konè.

CRONACA

Torino avanti dopo 5’ trascinata da Scott e De Vico (8-4). Trapani prova a rendersi pericolosa dall’arco con la bomba Guiana, ma la Reale Mutua risponde per le rime e con il tiro pesante di Alibegovic spedisce i granata a -10 (17-7). Chiuso il primo quarto sul -8 (20-12) con i primi punti di Bazoumana Koné a referto, Trapani prova ad assottigliare lo svantaggio nei primi minuti della seconda decina (20-18), ma la Reale Mutua non ci sta e con il parziale di 11-0 aperto dalla tripla di Landi spedisce i siciliani sul -15 (34-19). Sul finale del quarto Torino limita il ritorno di Trapani chiudendo i primi 20’ con la doppia cifra di vantaggio (40-30).

Torino parte con il piede sull’acceleratore nella ripresa e dopo 5’ della terza frazione il vantaggio dei gialloblù è di 15 lunghezze (51-36). Trapani prova a cambiare passo, ma la Reale Mutua è brava a limitare gli attacchi della squadra di coach Parente e le due compagini arrivano all’ultima frazione a distanze praticamente invariate (55-44). Il botta e risposta da dietro l’arco tra Oboe e Romeo in avvio di quarto quarto infiamma subito l’ultima decina (58-47). La 2B prova il a colmare il ritardo dai gialloblù a più ripetizioni, non riuscendo però a riempire il solco già scavato da Torino e a 2’ le triple in sequenza di Alibegovic e De Vico danno il colpo di grazia, chiudendo di fatto la partita.

Reale Mutua Basket Torino - 2B Contro Trapani 79-63 (20-12, 20-18; 15-14, 24-19)

Torino: Scott 16, Raviola, Pirani, Alibegovic 11, Landi 5, De Vico 21, Pagani 10, Oboe 5, Kone 4, Toscano 7. All. Casalone

Trapani: Martin, Longo, Dancetovic, Taflaj, Basciano, Wiggs 10, Guiana 9, Mullra 16, Massone 8, Romeo 7, Tomasini 8, Minore NE. All. Parente