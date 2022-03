Mr. Pink torna a tingere la città di rosa: in piazza Vittorio l’opera che fa riflettere sulla guerra e sui giovani

È apparsa nella notte la nuova opera di Mr. Pink, alias Rebor Art. L’artista torinese è tornato a invadere la città di rosa.

Opera senza titolo

Quella allestita in piazza Castello è la prima opera “senza titolo”, questo perché vuole evidenziare l’immediatezza di un mutamento che lascia una persona senza parola, senza il tempo di capire dove si trova e come sopravvivere.

“Ho riprodotto la stanza di un ragazzo, riducendo il tutto come “Alice nel paese delle meraviglie” che prende un biscotto per autoridursi - spiega l’artista - Questo rende l’idea della tenerezza, quella dello sviluppo, della creazione, sognando il futuro. Il ragazzo non c’è più, un intruso è entrato in camera”.

Missile nero inesploso

All’intento della stanza tutta rosa, un missile nero inesploso ha bucato il soffitto. “Chi fatica ad entrare nella piccola stanza rosa è l’adulto. I ragazzi affrontano il mistero sofferto della guerra che piomba di colpo nella loro vita”.

L’opera resterà in piazza Vittorio e come per tutti suoi lavori durerà mesi o pochi minuti, come spiega lo stesso Mr. Pink