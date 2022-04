Emergenza Ucraina e Banco Alimentare: i numeri della solidarietà

Finora sono circa 3.000 i profughi ucraini aiutati in varie forme, dall’aiuto alimentare all’accoglienza vera e propria, dalle 563 strutture caritative che fanno parte della rete del Banco Alimentare del Piemonte, impegnate per far fronte all’emergenza umanitaria provocata dalla guerra. La grande maggioranza (78%) sono donne, i minori superano il 67% del totale: vuol dire che scappano dalla guerra le madri, da sole, con i figli e le figlie con meno di 18 anni.

Sono questi alcuni dei dati emersi dal questionario sottoposto alle strutture caritative affiliate dal Banco Alimentare del Piemonte, per fare un primo punto della situazione a un mese dall’inizio del conflitto. “Una delle principali caratteristiche delle associazioni di terzo settore che oggi si muovono nel panorama complesso dei bisogni sociali - spiega il presidente Salvatore Collarino - è la flessibilità, la capacità di intercettare le nuove esigenze, dando risposte pronte e realmente efficaci. Con l’emergenza Ucraina questo aspetto è diventato ancor più lampante. Banco Alimentare del Piemonte ha deciso di puntare sulla propria rete consolidata, per strutturare un’azione di sostegno alimentare sul territorio capillare e immediata. Il questionario che abbiamo proposto alle quasi seicento strutture caritative che collaborano con noi serve proprio per capire meglio come adeguare la nostra mission di aiuto alimentare ai nuovi bisogni. Sono emersi alcuni dati interessanti che permettono ora di concentrare l’aiuto su ciò che realmente serve, avendo anche una fotografia più chiara di quelli che sono i beneficiari di questo aiuto”.