Polizia, va in pensione il vice questore Saccomanno

Dopo quarant'anni di servizio va in pensione Francesco Saccomanno, vice questore aggiunto e dirigente del commissariato di polizia 'Borgo Po' di Torino.

Nella sua carriera, iniziata il 6 maggio 1982, ha maturato un'esperienza prevalentemente nella polizia giudiziaria, svolgendo un'importante attività investigativa sulla criminalità organizzata in Piemonte. come nell'operazione Minotauro, che ha portato a 142 provvedimenti nei confronti di affiliati alla 'ndrangheta. Saccomanno negli ultimi anni ha anche diretto servizi di ordine pubblico sia in città che in Val di Susa, nei cantieri per la Tav e a San Didero.

Per le attività svolte nei Reparti Operativi ha ricevuto nella sua carriera numerosi attestati di stima, tra cui tre encomi solenni e la Croce d'Oro e la medaglia d'Oro per 'Meriti di Servizio'.