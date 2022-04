Terroristi per l’ambiente, un arresto a Torino: “Vogliamo uccidere e mutilare i ricercatori scientifici”

"Viviamo in un incubo tecnologico, vogliamo uccidere e mutilare i ricercatori che attentano alla purezza della natura selvaggia”. E’ questo il manifesto shock dell’ I.T.S. (Individualisti Tendenti al Selvaggio), organizzazione terroristica anti civilizzazione, collegata con un uomo arrestato questa mattina a Torino. Pronto a passare all’azione.

Ruolo determinante nella diffusione ideologica del terrorismo

Il soggetto, cresciuto negli ambienti anarchici del capoluogo piemontese, percettore del reddito di cittadinanza, ha svolto un ruolo determinate nella diffusione ideologica dell’organizzazione terroristica, mettendo a disposizione della stessa le sue competenze informatiche, in particolare nel mondo del dark web. Ed è proprio grazie a una “virtual machine” che il torinese avrebbe permesso ad altri quattro computer dislocati in Sud America (Cile, Argentina, Messico e Brasile) di scambiarsi documenti e informazioni.

L’arrestato a Torino: un uomo solitario e anonimo

La lunga attività d’indagine, condotta dalla Digos di Milano in collaborazione con il Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo, ha però consentito di fermare l’uomo prima che dall’attività sul web passasse ad azioni concrete, magari anche a Torino: a casa del soggetto, infatti, sono stati rivenuti i materiali per fabbricare artigianalmente una bomba: orologi, lampadine, solventi. Una “lista della spesa” vera e propria.

Sempre schivo e solitario, l’arrestato è stato descritto come “misantropo” dagli investigatori: dopo essersi allontanato dagli ambienti anarchici, ha sempre tenuto una vita riservata e schiva. Rapporti pressoché inesistenti se non con la madre, vestititi anonimi e mezzi pubblici presi solo se vuoti. Sul web, però, la trasformazione: l’uomo aveva infatti aperto un sito, già sequestrato, su cui ci si poteva imbattere in tutorial per fabbricare bombe in casa.

L’ITS e l’odio verso l’uomo, considerato ecocida

La figura, considerata pericolosa, era pronta a passare all’azione e per questo sono intervenute le forze dell’ordine. Chiaro il suo legame con l’I.T.S. organizzazione terroristica responsabile di 115 attentati in Sud America ma anche in Europa, che hanno portato alla morte di 7 persone. L’obiettivo degli Individualisti Tendenti al Selvaggio? Tornare a un principio di natura libera. Il nemico? L’uomo, senza alcuna discriminazione. A ispirare le azioni dinamitarde, Theodore Kaczynski, più conosciuto come Unabomber.

Il paradosso di questa vicenda? A dare un duro colpo all’organizzazione e a sgominare sul nascere ogni possibile pensiero di cellula italiana, proprio la tecnologia. Quella rifiutata dai terroristi dell’ambiente.

"Su centri sociali e organizzazioni terroristiche è bene che il Ministro Lamorgese venga a riferire al più presto. I sospetti verso un 45enne sulla sua appartenenza all'organizzazione terrorista 'Individualistas Tendiendo a lo Salvaje', l'Its sudamericana" e frequentazione dell’ex asilo sono a dir poco inquietanti e dimostrano la nostra preoccupazione sulla pericolosità della galassia anarchica", ha dichiarato il deputato torinese di FdI Augusta Montaruli.