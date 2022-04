La pluripremiata distilleria Mazzetti d’Altavilla, orgoglio nazionale

Il 2021 è stato un anno particolarmente importante per Mazzetti d’Altavilla. La distilleria piemontese ha infatti compiuto 175 anni ed ha fatto incetta di premi e riconoscimenti, tra cui il titolo di “Marchio Storico di Interesse Nazionale”.

Situata tra le colline del Monferrato, in Piemonte, Mazzetti d’Altavilla è una distilleria fondata nel 1846 che l’anno scorso ha compiuto un compleanno davvero speciale. I 175 anni dalla fondazione sono infatti coincisi con una serie di premi che hanno dato nuovo lustro a questa storica azienda italiana. Non che fosse una novità, dato che Mazzetti d’Altavilla è da più parti riconosciuta come una delle migliori distillerie italiane ed i premi da queste parti si susseguono di anno in anno. Ma la concomitanza con un anniversario così importante ci permette di andare a riscoprire i gioielli di questa famiglia che da ben sette generazioni si tramanda l’arte della distillazione.

Nel corso dei suoi 175 anni di storia la distilleria ha saputo sempre mantenersi al passo coi tempi senza perdere il legame con le radici, e negli ultimi anni è aumentato in maniera importante la sua presenza su canali di distribuzione non convenzionali, come l’e-commerce che, grazie anche alla pandemia, ha vissuto un vero e proprio boom. Le grappe ed i liquori di Mazzetti d’Altavilla possono dunque essere acquistati online presso enoteche come Diemme Vini che offrono eccellenti prezzi e la garanzia della consegna a domicilio nel giro di 24-48 ore.

Per fare la conta degli ultimi premi partiamo dai riconoscimenti ottenuti durante l’edizione 2021 de “L’Alambicco d’Oro”, il più importante evento dedicato alla grappa in Italia dove Mazzetti d’Altavilla si è portata a casa ben quattro medaglie d’oro, rispettivamente per le grappe 7.0 Grappa di Ruchè Barricata 100% Cru, Grappa Riserva Incanto e Grappa Riserva Alba Barolo e Erbaluce e per il liquore Brandy Italiano Invecchiato 27 Anni. A queste si aggiunge la medaglia Silver per la Grappa di Malvasia Radici, creata solo nel 2020 per contribuire alla valorizzazione di questo vitigno autoctono piemontese e già in grado di ottenere questo importante premio.

Como ogni anno le grappe di Mazzetti d’Altavilla hanno ottenuto anche menzioni speciali in guide e riviste specializzate come Bibenda e Spirito Autoctono, mentre la partecipazione al Merano WineFestival ha portato in dote il premio “Platinum” per il Brandy Italiano Invecchiato 35 Anni ed il premio “Gold” per il liquore Liquirizia e per la Grappa di Barolo Riserva.

Ciliegina sulla torta di un’annata fantastica anche dal punto di vista delle vendite, è stato il riconoscimento ottenuto a dicembre di “Marchio Storico di Interesse Nazionale”, che premia la distilleria Mazzetti d’Altavilla per essere une esempio di impresa italiana capace di proporre un prodotto d’eccellenza e con un forte legame con il territorio nazionale. Per condividere con il pubblico tutti questi successi e soprattutto per permettere ad appassionati e curiosi di conoscere da vicino il processo di produzione delle sue grappe e liquori e poterli degustare nello splendido scenario delle colline del Monferrato, Mazzetti d’Altavilla offre tour guidati della distilleria, permettendo così di andare alla scoperta delle tante sfaccettature di un liquore simbolo come la grappa, che da queste parti viene distillata da quasi due secoli.