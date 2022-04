Aspettando il Costa Azzurra, l'ippodromo di Vinovo inizia aprile con una grande domenica di corse

Se c'è un mese che meglio rappresenta la storia, le emozioni, la vita dell'Ippodromo di Vìnovo, quello è aprile. Perché arriva la stagione dei Gran Premi, il Costa Azzurra del 10 aprile che ha già un campo partenti da grandi firme e il Città di Torino (con doppio appuntamento) il 17. Ma anche perché d'ora in poi le porte dell'impianto torinese si apriranno per le corse la domenica, in attesa che scatti anche la stagione estiva delle notturne.

Il via domenica 3 aprile con 7 corse a partire dalle 15.05 e appuntamento centrale riservato al Premio Svezia, un doppio km per anziani disposti su tre nastri. All'appello hanno risposto in undici: in fondo allo schieramento Boleo Bar con Edoardo Loccisano e Zamora Font con Massimiliano Castaldo. Al secondo nastro il favorito, Usador Ferm, insieme a Pippo Gubellini e reduce da una bella vittoria sulla pista milanese de La Maura.

La corsa riservata ai gentlemen, il Premio Arvika, vede tra i papabili per la vittoria Banff Mountain con Marco Castaldo, Uisconsis Vol e Matteo Zaccherini ma anche The Eage Grif con il presidente locale della categoria Enrico Colombino. Sarà attiva l'Hippo-Trattoria (con il menù fisso da 10 euro e menù alla carta) e l'ingresso è come sempre gratuito, con Green Pass.

Da lunedì 4, con l'estrazione ufficiale dei numeri, però tutta l'attenzione sarà concentrata sul Costa Azzurra: sono 14 gli iscritti ma saranno al via soltanto in 12, sette nella prima fila e cinque nella seconda (più due riserve). I nomi sono tutti ben conosciuti dal pubblico e promettono spettacolo. In ordine di classifica Zacon Giò, Cokstile (che ha vinto la corsa nel 2020), Vernissage Grif, Blackflash Bar, Bleff Dipa, Dreammoko, Amon You Sm, Vaprio, Banderas Bi, Birba Caf, Digne Et Droit, Zaccaria Bar, Akela Pal Ferm e Atik Dl.