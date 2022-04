O3 = Ozono Terapia

Lo abbiamo scoperto durante la pandemia. Ne abbiamo sentito parlare come prima arma contro il COVID-19 associandolo a ogni contesto lavorativo e facendo diventare la sanificazione tramite questo gas, un’attività economica oltre che un habitus mentale dal quale non si può e si potrà prescindere.

Stiamo parlando dell’ozono che è semplicemente una molecola formata da tre atomi di ossigeno ed è instabile. Questo per la definizione tecnica, ma per quanto può essere utile a noi, sappiamo che è proprio questa instabilità che produce le sue proprietà benefiche, sia esternamente per l’habitat in generale, che per la salute propria.

L’ozono è il miglior prodotto sulla terra che può distruggere batteri e virus, che elimina funghi, muffe, pesticidi ed altre sostanze potenzialmente dannose e così via.

Rapportato all’uomo non esiste batterio, virus o fungo che possa resistere ad una corretta dose di ozono somministrata nei tempi giusti. Ha proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie, riequilibra il sistema immunitario e migliora la circolazione sanguinea e altro ancora.

Sto parlando dell’Ossigeno-Ozonoterapia che ha interessanti applicazioni mediche per le sue proprietà analgesiche ed antinfiammatorie e molti risvolti in medicina estetica per migliorare la circolazione arteriosa, la pelle a buccia d’arancia e ossigenare i tessuti.

Qui vorrei soffermarmi sulla grande Auto Emo e ne parlo in prima persona perché sono direttamente coinvolta come paziente in un percorso medico programmato con il Dott. Luca Ferrero.

Il Dott. Ferrero è un anestesista con una lunga e seria specializzazione in terapia del dolore a Torino, che ha fatto della sua lotta allo stesso il suo obiettivo principale, sapendo utilizzare e sinergizzare in modo innovativo l’Ozonoterapia, la grande Auto Emo, l’uso medicale della cannabis e altre procedure antalgiche mini invasive sulla base della patologia e del paziente presente.

Dott. Ferrero cosa ci può dire sull’uso dell’Ozonoterapia per molte patologie?

“Da sempre si sono usati cortisone, farmaci antinfiammatori, farmaci oppiacei nella lotta contro il dolore, inquinando l’organismo e procurando complicanze collaterali. L’Ossigeno Ozonoterapia aumentando la quantità di ossigeno (o dei suoi radicali) disponibile nel corpo determina numerosi benefici, per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie e nel caso di protrusioni o ernie del disco, riduce la sintomatologia dolorosa evitando in molti casi l’intervento.

Sottolineo inoltre che l’Ozonoterapia risulta essere particolarmente efficace per la Fibromialgia (dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, insonnia e altro), in quanto riduce i punti dolorosi, migliorando la circolazione arteriosa e l’irrorazione dei tessuti, e sapientemente miscelata con la cannabis terapia, rende il soggetto più attivo e vitale.”

E cos’è la Auto Emo? Ci può spiegare i diversi modi di somministrazione dell’ozono?

“L’ozono può essere somministrato in diversi modi, tutti certificati da protocolli medico scientifici autorizzati dalla SIOOT e approvati dal Ministero della Salute. La Grande Auto Emo Infusione o GAEI, di cui mi sta chiedendo, è una tecnica medica che consiste nel prelevare 100/200 cc di sangue che, senza staccar l’ago dalla vena, viene miscelato a una precisa quantità di ossigeno-ozono in un sistema a circuito chiuso, e nuovamente infuso nel paziente senza interruzione nel circuito o alcuna manipolazione.”

Quali sono i benefici Dott. Ferrero?

“Ossigenando maggiormente il sangue con la GAEI (Grande Auto Emo Infusione) i globuli rossi diventano più elastici e riescono a raggiungere tutte le zone del corpo più periferiche, ottimizzandone le funzioni.

Questa tecnica quindi svolge importanti azioni, quali quello di potenziamento e regolazione del Sistema Immunitario, è antiossidante e antiaging, è funghicida, battericida e virucida, è rivitalizzante e tonificante e tanto altro ancora. Può essere usata in svariati contesti, quali l’ambito estetico, insieme a terapie topiche, in ambito immuno-reumatologico, vascolare e sportivo, per dire i principali.”

Quindi l’Ossigeno Ozono terapia è una pratica multifunzionale che permette di agire su diverse patologie, anche contemporaneamente?

“Certo, è proprio così. La GAEI è una delle procedure più conosciute in sinergia, ma anche autonome con le iniezioni intramuscolari o intrarticolari, per sciatalgie ed ernie, insufflazioni per patologie come il Morbo di Crohn, vaginiti, cerviciti, prostatiti, iniezioni sottocutanee indicate per acne, celluliti e tendiniti, la piccola Auto Emo che prevede il prelievo di 5 cc di sangue che, una volta ossigenato, viene re iniettato per via intramuscolare, ed è utilizzato per patologie quali acne, herpes ecc…

Concludo che è importante rivolgersi a professionisti qualificati che rispettino i protocolli e le linee guida della SIOOT (Società Italiana di Ossigeno-Ozono terapia) con esami ematici preliminari, utilizzo di materiale sterile e di un circuito chiuso per l’auto trasfusione.”

