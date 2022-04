Aspettando Eurovision: una carcassa di una roulotte per accogliere le delegazioni internazionali?

I preparativi che fervono da una parte, la desolazione di una roulotte bruciata e abbandonata a pochi metri di distanza. Sono le due facce della stessa medaglia, di quella Torino che tra poco più di un mese ospiterà l’Eurovision Song Contest.

Se da un lato piazza d’Armi prova a tirarsi a lucido, in vista del grande evento che riunirà davanti al Pala Alpitour delegazioni, artisti e media provenienti da ogni angolo del mondo, poco distante la roulotte abbandonata e sventrata, è certamente un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Torino.

Non che la carcassa, probabilmente spostata durante lo sgombero del parcheggio, sia apprezzata da chi abita o vive abitualmente piazza d’Armi: la roulotte si presenta carbonizzata, con cumuli di rifiuti al suo interno: vestiti, una rete con le doghe per quello che doveva essere un letto, un paio di scarpe e altri oggetti ormai abbandonati. Sopra di essa, mossi da un soffio di vento, gli stendardi di Eurovision. Un paradosso che si consuma nella stessa città, quella Torino che ha voglia di sognare in grande, a ritmo di musica, ma che deve fare i conti ogni giorno con una lotta al degrado sempre più difficile.