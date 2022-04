Eroi in pandemia, da 7 anni aspettano il nuovo contratto. Farmacie comunali di Torino e Venaria in sciopero

Sessantanove farmacie comunali oggi chiuse - o con orario ridotto - tra Torino, Venaria Reale, Mappano e Pino Torinese. Il motivo? Oggi circa 360 farmacisti hanno incrociato le braccia nella Città Metropolitana, così come nel resto d'Italia, per il mancato rinnovo del contratto nazionale. Dipendenti che, insieme ai sindacati, si sono ritrovati in protesta questa mattina davanti a Palazzo Civico.

Da 7 anni in attesa del nuovo contratto

"Da sette anni - spiegano Cosimo Lavolta (Uiltucs), Ivano Franco (Filcmas Cgil) e Stefania Zullo (Fisascat Cisl) - aspettiamo che Assofarm lo rinnovi. Durante la pandemia hanno fatto sacrifici e straordinari esponendosi in prima persona, essendo considerati al pari di sanitari tra vaccini e tamponi, ed ora nulla: per questo oggi scioperiamo". Nel capoluogo piemontese ci sono 220 addetti, mentre l'azienda speciale di Venaria - che gestisce locali comunali con la croce verde anche a Mappano e Pino Torinese - ne conta 140. Personale spesso con un contratto a termine e che in media guadagna 1.400 euro netti in busta paga.

I farmacisti migrano dal pubblico al privato