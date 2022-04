In bici da Torino al Delta del Po per la pace e la mobilità sostenibile: "Se ci provo io..." [VIDEO]

"Se ci provo io possono farlo tutti": è partita con questo motto la 'missione' di Danilo Rispo alla scoperta del territorio e dell'ambiente. Il 49enne direttore dell'associazione Verde e Blu viaggerà da Torino a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, in sella alla sua bicicletta per portare un messaggio di pace e promuovere la mobilità attiva e sostenibile.

Un viaggio di oltre 600 km lungo il Po

Il percorso si snoderà lungo i 600 km della ciclovia 'Vento' costeggiando il Po e attraversando tutto il nord Italia: “Il mio obiettivo - ha sottolineato Rispo – è innanzitutto quello di promuovere la mobilità sostenibile e l'uso della bicicletta, ancora più necessari in questo periodo di aumenti dei prezzi dei carburanti. L'occasione, inoltre, sarà importante per scoprire il territorio: da quando mi muovo in bici, ad esempio, ho avuto modo di conoscere luoghi di Torino che non conoscevo, oltre a piste ciclabili fantastiche”. Un altro tassello fondamentale dell'iniziativa è rappresentato dalla parola "pace": sulla bici, infatti, oltre alle bandiere della Città Metropolitana di Torino (che patrocina l'iniziativa, ndr) e di Rosolina Mare, campeggerà anche il vessillo arcobaleno simbolo universale.

Un monito per la mobilità sostenibile

Il viaggio di Rispo vuole anche dimostrare al mondo come la mobilità attiva e sostenibile sia alla portata di tutti: "Se ce la faccio io - ha aggiunto – possono farcela tutti: pur essendo un uomo di mezz'età con un infarto alle spalle, infatti, con calma e senza nessuna aspettativa percorrerò gli oltre 600 km di strada previsti attraversando e scoprendo con curiosità piccoli ma non per questo meno suggestivi paesi. Uno dei primi sarà Morano sul Po, vicino a Trino Vercellese, borgo con una bellissima storia e un'interessante posizione geografica".