Spaccio di droga in via Masserano: "Presidi fissi di polizia e telecamere". La Città cerca soluzioni

Spaccio di droga in via Masserano: "Presidi fissi di polizia e telecamere"

Questura, Prefettura e Comune di Torino alleate per cercare di trovare una soluzione allo spaccio. Il 22 marzo si è riunito il tavolo della Sicurezza: all'ordine del giorno proprio il problema della vendita di sostanze stupefacenti. Lo scorso 9 marzo i residenti di via Masserano, corso Principe Oddone e via Maria Ausiliatrice - ormai costretti a convivere con un continuo smercio di droga sotto casa - hanno presentato una petizione di iniziativa popolare, per chiedere l'installazione di telecamere nella zona.

Pusher a 200 mt dalla scuola De Amicis

Cittadini che oggi in commissione hanno denunciato di nuovo il problema, particolarmente rilevante perché i pusher vendono eroina e urinano a 200 metri dalla scuola Edmondo De Amicis. "In quella zona - ha spiegato l'assessore comunale alla Sicurezza Gianna Pentenero - nelle scorse settimane abbiamo arrestato due spacciatori: la situazione è attenzionata. Lo spaccio qua diventa un problema ancora più rilevante, perché è vicino ad un luogo sensibile come una scuola: stiamo valutando se ha senso intensificare l'azione di repressione, potenziare le telecamere e vedere cosa succedere".

Presidi fissi di polizia