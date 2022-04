Thyssen, famiglie delle vittime alla ministra Cartabia: "Vogliamo giustizia"

Continua la battaglia per la giustizia dei famigliari delle sette vittime della Thyssen. Alcuni di loro saranno domani a Roma per incontrare la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e chiederle, come già successo con il ministro Alfonso Bonafede, un intervento del Governo italiano "per avere finalmente giustizia piena".

Da anni i famigliari dei sette operai lamentano di non aver avuto giustizia. L'ad delle acciaierie Harald Espenhahn, che dopo la condanna ha presentato una serie di ricorsi, "non ha fatto un giorno di carcere - sottolinea Laura Rodinò, sorella una delle sette vittime - Anche gli assassini italiani sono stati in carcere pochissimo e sono fuori da anni, mentre le nostre famiglie aspettano ancora che i colpevoli paghino davvero per quello che hanno fatto".