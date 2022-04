Torino, sicurezza nei cantieri: nuovo protocollo. "Basta tragedie come quelle di via Genova, valido già per il Pnrr"

Sicurezza nei cantieri: firmato protocollo per Torino. "Basta tragedie come quelle di via Genova"

Priorità sicurezza. In pieno boom per il settore cantieri, conseguenza dei superbonus e delle agevolazioni di legge per gli interventi di manutenzione, Torino mette in campo un nuovo protocollo d’intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili del territorio della città metropolitana di Torino.

Un atto doveroso, forse scontato, ma la cui attualità è ribadita da tragedie come quella che si è verificata poco prima di Natale in via Genova, quando crollò una gru causando la morte di tre operai, ma senza dimenticare i tanti, frequenti drammi che riempiono le cronache quotidiane.

"Un cammino iniziato nel 2007, ma sempre attuale"

A firmarlo, prefettura, istituzioni, enti di vigilanza e parti sociali, con tutte le sigle datoriali di settore. "Non è tutto merito nostro, visto che i primi accordi su questo fronte risalgono al 2007 - sottolinea il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto - ma in questi ultimi tempi la recrudescenza di episodi tristi rende il protocollo ancora più attuale è necessario nel suo rinnovo".

Ai vecchi sottoscrittori si aggiungono due ordini professionali come i consulenti del lavoro e i commercialisti ed esperti contabili. "Si rinnova l'impegno della lotta al dumping contrattuale - prosegue il prefetto - e si fissano impegni che vanno anche oltre gli obblighi di legge". Sicurezza, legalità e formazione come punti di riferimento. "Non so dirvi che vinceremo - conclude il prefetto - ma ci impegneremo al massimo. E sono sicuro che ce la faremo".

"Premiato chi investe in sicurezza"

"C'è stata una forte unione di intenti per arrivare così in fretta a questa firma - sottolinea la vice sindaca, Michela Favaro - e anche se la battaglia è ancora lunga da vincere, la strada imboccata è quella giusta. E l'elemento più significativo è la premialità negli appalti per chi investe nella sicurezza".



"Potrebbe trovare applicazione già con i cantieri del Pnrr - prosegue Favaro -: a parità di offerta economica, ci sarà un punteggio ulteriore per chi investe su sicurezza e formazione. Costerà di più? Certo, ma su questo aspetto non si può certo fare economie".

"Scommettiamo sulla formazione"