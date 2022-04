Turismo per tutti, anche per chi non può vedere le bellezze del territorio: merito del QRcode

I prodotti, che saranno alla fine 62, 2 per 31 Comuni aderenti e potranno essere attivati attraverso un QR-Code posizionato sulla targa tattile di riferimento sistemata nei pressi del punto di interesse. Ciò non esclude però la possibilità di fruizione a distanza, libera e gratuita, tramite la piattaforma Youtube.

I filmati sono pensati soprattutto in chiave sonora in quanto destinati agli ipovedenti e non vedenti. Non si è voluto tuttavia trascurare anche l'elemento immagine, sia a vantaggio di chi conserva un residuo visivo sufficiente, sià in una logica di inclusività che si rivolge indifferentemente a tutta la società.