Backstage. Stato di emergenza: il bilancio. Appuntamento alle ore 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Stato di emergenza: il bilancio. Dopo oltre due anni l'Italia si appresta, gradualmente, ad abbandonare lo stato di emergenza ma le conseguenze per alcuni settori di attività sono pesantissime e destinate a lasciare un segno profondo, basti pensare alle 45mila imprese della ristorazione che hanno chiuso i battenti con la perdita di quasi 200mila addetti. Tracciare un bilancio è necessario se, come spesso si ripete, non si vuole lasciare indietro nessuno. Lo facciamo come sempre con la politica e direttamente con operatori dei settori che sono stati più pesantemente coinvolti.

Per la politica: Luciano Bosco, resp. Italexit Piemonte, Maurizio Marello, consigliere Regione Piemonte (Pd), Alberto Preioni, consigliere Regione Piemonte (Capogruppo Lega); per le associazioni di categoria Fulvio Griffa, presidente Assoturismo, Silvia Demma, rappresentante di Federagit, associazione guide turistiche; saranno con noi anche il ristoratore Salvatore Gigante e il preparatore atletico e titolare di palestra Nerio Gainotti; interverrà anche Lorenza Morelli, giurista d'impresa.

Conduce Patrizia Corgnati.