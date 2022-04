Inchiesta Prisma sui bilanci della Juve, anche Bonucci sentito in Procura

Inchiesta Prisma sui conti della Juve, anche Bonucci sentito in Procura

Leonardo Bonucci è il terzo calciatore della Juve comparso oggi in Procura a Torino per essere ascoltato dai magistrati che indagano sui conti della società bianconera, nell'ambito della cosiddetta inchiesta 'Prisma'.

Il difensore, rispondendo alla convocazione, si è presentato nel primo pomeriggio. Prima di lui, in mattinata, sono passati Cuadrado e Chiellini.

E' durata un paio d'ore l'audizione del capitano della Juve e della nazionale: Chiellini è stato ascoltato come testimone nel filone di indagine sulla cosiddetta "manovra stipendi", il differimento di alcune mensilità concordato fra il club e i tesserati per far fronte alle difficoltà finanziarie dovute all'emergenza Covid.