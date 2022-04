Indagine plusvalenze Juve, Cuadrado e Chiellini convocati in Procura

Indagine plusvalenze Juve, Cuadrado convocato in Procura

Il giocatore colombiano Juan Cuadrado si è presentato intorno alle 10 di oggi, lunedì 4 aprile, a Palazzo di Giustizia per essere ascoltato come persona informata dei fatti in ambito dell'inchiesta della Procura di Torino sui conti della Juve.

Il calciatore viene ascoltato dall'aggiunto Marco Gianoglio e dal pm Mario Bendoni, che insieme al pm Ciro Santoriello coordinano l'indagine 'Prisma'.

Poco più tardi, anche il capitano bianconero Giorgio Chiellini è arrivato in Procura per essere ascoltato come testimone. Le audizioni dei calciatori, iniziate una decina di giorni fa con Paulo Dybala, rientrano nel filone di indagine sulla cosiddetta "manovra stipendi".