Coworking Torino Cowo®: servizi a misura delle tue esigenze, dal PadelCoworking alle sale riunioni e convegni fino a 50 persone

Cornice contraddistinta da un fascino unico che si intreccia con una dinamica dimensione produttiva, Torino è al centro di una Coworking community vivace, fornendo alcuni degli spazi più interessanti nell’intero panorama nazionale. Per questo la proposta Coworking Torino di Cowo® (la Rete dei Coworking Indipendenti con oltre 100 spazi condivisi in tutta Italia e in Svizzera) è un punto di riferimento dal 2009.

Rete Cowo® ha infatti inaugurato uno dei primi spazi nel capoluogo piemontese e nel corso degli anni ha ampliato la propria offerta, fornendo soluzioni in grado di rispondere a un articolato insieme di necessità. Si va da spazi molto piccoli, pensati principalmente per free-lance e professionisti individuali, arrivando ai grandi hub, che sono capaci di dare una risposta puntuale alle necessità di start-up e aziende.

All’ombra della Mole, in particolare, sono prenotabili postazioni singole, interi uffici, sale riunioni, aule per attività di formazione, teatri di posa con green screen, sale relax/mensa, solo per citare alcuni servizi.

Soluzioni anche molto suggestive, come il PadelCoworking di Viale Lucio Battisti – Grugliasco, che prevede un grande spazio di Coworking perfettamente integrato nell’ambito del Palavillage.

L’offerta, nel suo complesso, prevede numerose opzioni per ciò che riguarda i prezzi, a seconda del contesto e dei servizi richiesti. Ci sono del resto spazi più centrali ed altri pensati per chi preferisce praticità negli spostamenti verso le zone periferiche.

Come scoprire la proposta Coworking Torino di Cowo®? Basta digitare https://cowo.it, portale ufficiale e punto di riferimento per il Network, e selezionare i Coworking Torino e Provincia. Tutti gli spazi sono raccolti in una semplice mappa interattiva. Per ogni struttura si possono subito scoprire servizi, dimensioni, contatti (inclusi riferimenti social e form di contatto diretto), ambienti, risorse tecniche disponibili, immagini, orari e altri particolari.