L'economia piemontese alla prova della guerra (dell'energia), Gay: "Nucleare? Non escludere nulla. Crescere al 3% per tornare a correre"

L'inflazione che stringe e stritola, insieme ai costi delle energie. Le incertezze per le forniture future di gas (e non solo) e il Pnrr che arriva in un periodo storico ormai differente da quello in cui è stato pensato. È una situazione complessa quella in cui si trova a fare il punto il mondo dell'industria piemontese, insieme a quello del credito. Proprio quello che è successo stamattina presso il Grattacielo di Intesa San Paolo, alla presenza tra gli altri anche del presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi.

Gay (Confindustria): "Non scartiamo il nucleare"

“Stiamo attraversando un momento complicato, di grande transizione, trasformazione e incertezza - ha detto il presidente piemontese degli industriali, Marco Gay -. Dopo la lunga crisi pandemica, stiamo vivendo la tragedia della guerra che colpisce la popolazione ucraina, tragedia immane e spaventosa, un conflitto che coinvolge e tocca ciascuno di noi. La nostra regione, per tornare a correre, deve iniziare a crescere almeno del 3% all’anno in maniera strutturale".

E sul fronte energia, lo stesso Gay ha ribadito come "nessuna ipotesi possa non essere approfondita in questo momento, anche il nucleare. Non bisogna scartare nessuna ipotesi, a livello europeo". Ma anche la burocrazia finisce nel mirino: "Ci sono 400 impianti di rinnovabili che non riescono ad andare avanti proprio per colpa delle lungaggini, in Italia".

"Gigafactory di Audi? Opportunità da cogliere"

E sempre in tema energia, impossibile non parlare di gigafactory, per un territorio che si muove tra scenari sfumati (quella Stellantis finita a Termoli), tra progetti in costruzione (come Italvolt a Ivrea) e un'ipotesi nuova, legata ad Audi. "È un'opportunità importante, per un settore che va a impattare su un territorio che per sua natura ha una vocazione industriale e una vocazione automotive. Quindi spero che ci sia il contesto per poter cogliere e approfondire questa opportunità".

E sulla stessa linea si schiera anche Claudia Porchietto, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. "È una buona partita: sostengo la posizione del presidente Gay sulla gigafactory, che darebbe nuovo impulso a tutta la filiera".

Intesa San Paolo: "Già investiti 200 milioni in Piemonte per green ed economia circolare"

E dal punto di vista del credito, Stefano Barrese, a capo della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha ribadito come "In Piemonte abbiamo già erogato 200 milioni di finanziamenti green e circular. Questo è un territorio ricettivo all’innovazione. Abbiamo sostenuto circa 300 startup. Con il nuovo programma Up2Stars spingeremo ulteriormente sull’acceleratore della digitalizzazione, dove l’Italia si colloca al 20° posto su 27 in Europa, ma nell’ambito più strettamente connesso ai processi produttivi, e allo sviluppo ed utilizzo delle tecnologie 4.0, evidenzia un risultato migliore di Germania, Francia, Spagna e UE 27”.



E il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, ha ribadito come la situazione economica generale sia complessa, "ma siamo in situazione diversa dalla precedente crisi economia del 2008 e dopo la pandemia: abbiamo strumenti da mettere in atto. Come Intesa abbiamo stanziato 400 miliardi di finanziamenti per il Pnrr, il doppio dell'Europa".