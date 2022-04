Vergnano apre le porte dell'azienda per far scoprire ai propri clienti il rito e la cultura del caffè

Per celebrare i suoi 140 anni, stamattina Caffè Vergnano ha aperto le porte dell'azienda e della sua produzione, presso la sede centrale di Santena.

Un'opportunità per far conoscere e scoprire ai propri clienti il rito e la cultura del caffè attraverso un tour che parte dalle sue origini arrivando fino alla tazzina. Il caffè crudo, le differenze tra Arabica e Robusta, i metodi di lavorazione, la tostatura artigianale origine per origine: un percorso che porterà a scoprire cosa si nasconde dietro un espresso. Si respirerà profumo di caffè, ma non solo. E' stata l’occasione per conoscere i valori della Famiglia Vergnano che dal 1882 porta avanti una storia fatta di tradizione, innovazione, dedizione e coraggio. Una storia di scelte importanti, prese con passione, ingrediente fondamentale che alimenta tutti i progetti del Brand, che li fa crescere e che li porta lontano.

Dopo la visita in produzione, con l’aiuto di un trainer dell’Accademia Vergnano – storica casa di famiglia e centro di formazione di alto livello per baristi - sono stati raccontati tutti i segreti di un espresso perfetto: come riconoscerlo al bar e come realizzarlo nella propria casa, anche con la moka. Il prossimo appuntamento è per l'11 luglio.