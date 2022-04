Nichelino, soggiorni estivi per gli over 55: dall'11 aprile il via alle prenotazioni

L'estate si avvicina ormai a grandi passi e la Città di Nichelino organizza, dal 29 maggio al 12 giugno, una trasferta nella riviera romagnola, con meta Rimini, per chi ha compiuto 55 anni e vuole trascorrere un periodo di vacanza in compagnia.

Per questi “Soggiorni climatici”, iniziativa che ha già raccolto numerose domande di partecipazione, è previsto un incontro di presentazione del programma, delle strutture alberghiere e dei soggiorni, giovedì 7 aprile alle ore 16 presso il Centro d’Incontro “Nicola Grosa”.

Iscrizioni dall'11 al 14 aprile

Le iscrizioni saranno aperte dall’11 al 14 aprile e potranno essere effettuate dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12.30, e dalle 13.30 alle 15.30, presso il Centro Grosa (tel. 011 625834).

Sono previste riduzioni per alcune fasce di reddito previa presentazione dichiarazione ISEE 2022. Inoltre, in caso di disponibilità posti, saranno aperte le iscrizioni anche alle persone under 55.

Tolardo e Ruggiero: "Segnale di ritorno alla normalità"

"Il ritorno alla normalità, dopo il lungo periodo di pandemia – spiegano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessora alla Terza Età Giorgia Ruggiero – è celebrato anche dalla possibilità di poter trascorrere in compagnia attimi di svago, di viaggio e di condivisione. “Soggiorni climatici” è pensato per offrire a chi ha più di 55 anni l’opportunità di raggiungere, liberi da qualsiasi preoccupazione organizzativa e logistica, località marittime per una vacanza di relax, mare e gite. Perché finalmente si possa tornare a viaggiare; perché si possa tornare insieme a trascorrere momenti di serenità e divertimento".