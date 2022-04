Completati gli studi comparativi sui siti dei nuovi ospedali di Ivre a e dell'Asl To5. Icardi: "Deciderà il Consiglio regionale"

"Gli studi tecnici comparativi sulle possibili localizzazioni dei nuovi ospedali dell’Asl To5, del Vco, di Ivrea e di Saluzzo-Savigliano-Fossano sono tutti completati. Nei prossimi giorni, gli elaborati analitici verranno forniti al Consiglio regionale che dovrà compiere la scelta definitiva dei siti, tenendo conto sia degli elementi tecnici che delle valutazioni politiche sulle dinamiche territoriali complessive. In tutti i casi, si tratta di progetti già inserti nella programmazione regionale, con relative coperture finanziarie già deliberate. Una volta stabiliti i siti, spetterà quindi alle rispettive Aziende sanitarie avviare l’iter per i bandi di progettazione e costruzione dei nuovi ospedali". Cosi l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in merito all’evoluzione della procedura per la realizzazione dei nuovi ospedali dell’Asl To5, del Vco, di Ivrea e di Saluzzo-Savigliano-Fossano.

Intanto, il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero, in una lettera aperta all'assessore alla Sanità Icardi si dice molto preoccupato dello stallo del progetto di costruzione del nuovo ospedale unico dell'Asl To5 nell'area di Vadò, tra Moncalieri e Trofarello, come previsto dalla delibera regionale del 17/10/2016 e confermato nel dicembre 2020 dopo la perizia idrogeologica, idraulica e sismica. "Abbandonare l'area di Vadò - spiega Sicchiero - vuol dire far passare altro tempo tra discussioni ed approfondimenti, mentre i nostri tre ospedali di Moncalieri, Chieri e Carmagnola diventano ancora più vecchi e meno attrattivi. Il vero grande pericolo è che il nuovo ospedale unico non si faccia. Di sicuro, non assisteremo alla posa della prima pietra entro questa legislatura regionale".

"Ritengo sia urgente e necessario un momento di confronto e chiarimento, con informazioni fornite direttamente da Lei e non 'filtrate' dagli organi di stampa, che deve svolgersi nel luogo istituzionale appropriato, ovvero l'Assemblea della Conferenza dei Sindaci dell'Asl To5". Sicchiero chiede inoltre se sia vero che la Regione abbia deciso di abbandonare la scelta Vadò come sede del futuro ospedale unico in nome di un possibile nuovo sito nel comune di Cambiano, se ulteriori ritardi per l'apertura del cantiere non portino al rischio di perdere le risorse Inail, e, infine, come sia considerato il destino dei tre vecchi ospedali alla luce dei fondi Pnrr sulla sanità regionale.