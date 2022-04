Parco Michelotti, i Cinque stelle chiedono chiarimenti al Sindaco: "Sarà accessibile a tutti, senza limitazioni?"

Dopo la decisione della Città di Torino di voler partecipare a un Bando Ministeriale per trasformare il parco Michelotti in un Museo di Arte Contemporanea e così dare a tutta l’area una nuova mission culturale, i consiglieri della Circoscrizione 8, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone (M5S) chiedono chiarimenti al sindaco e agli assessori.

Nello specifico i due consiglieri chiedono specifiche pratiche come se: “il progetto garantisce una piena fruizione pubblica del parco, senza limitazioni o aree soggette a ingresso a pagamento” ma anche “se prevede una partecipazione di soggetti privati ed in che termini e se si proseguire con il coinvolgimento della cittadinanza nel processo di riqualificazione del Parco”.

All’interno dell’interpellanza, che sarà discussa domani in Consiglio di circoscrizione, si solleva anche la questione della compatibilità di un museo di arte contemporanea all’interno di un sito naturalistico e se questo possa in qualche modo entrare in contrasto con un’area “affacciata sul Po, in una zona caratterizzatasi in questi ultimi decenni per la sosta e la nidificazione dell'avifauna”.

Infine, Pasquali e Francone chiedono all’Amministrazione se la concessione dell'ex-Acquario Rettilario per il teatro delle Marionette è confermata e se la Circoscrizione sarà coinvolta nel processo e in che modo.