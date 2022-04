CUS Torino e Inail Piemonte insieme per promuovere la prevenzione attraverso l’attività sportiva e corretti stili di vita

È stato firmato questa mattina, presso la sede di via Braccini del Centro Universitario Sportivo - CUS – Torino, il protocollo d’intesa tra il CUS Torino e la Direzione regionale Inail Piemonte.

L’accordo ha durata triennale e prevede la realizzazione di iniziative congiunte intese a diffondere la cultura della prevenzione in ogni ambito, sia lavorativo che extra lavorativo. In particolare i firmatari hanno individuato quale obiettivo comune la promozione della salute e del benessere attraverso l’adozione di corretti stili di vita, già a partire dal luogo di lavoro, e la pratica dello sport prima e dopo l’orario lavorativo, o addirittura nelle pause dal lavoro, per prevenire l’insorgere di disturbi muscolo scheletrici e malesseri collegati all’eccessiva immobilità o a posizioni scorrette.

“Cercheremo di sensibilizzare i lavoratori sull’importanza della prevenzione, a partire dal personale Inail cui sarà offerta la possibilità di praticare attività sportiva presso gli impianti del CUS Torino, nonché usufruire di altri servizi offerti dal Centro universitario torinese, a tariffe convenzionate” spiega Giovanni Asaro, Direttore regionale Inail. “Non vorremmo tuttavia limitarci all’attivazione di programmi di welfare aziendale - aggiunge Asaro – ci auguriamo infatti di uscire presto dalle mura dei nostri uffici e promuovere iniziative sviluppate in partnership con il CUS Torino come manifestazioni, eventi, percorsi incentrati sullo sport e su corretti stili di vita, che riconosciamo essere fondamentali strumenti di prevenzione e tutela della salute”.

Queste le parole del Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio: “È un onore collaborare con l’Inail Piemonte, soprattutto per il benessere dei dipendenti e l’utilizzo dell’attività fisica come prevenzione e farmaco a costo zero, percorso che ha avuto origine dall’edizione 2022 di Just the Woman I Am. Saranno tante le proposte per i dipendenti, in un periodo in cui la nostra attività ha ripreso la quotidianità e la regolarità delle proposte per i nostri utenti. Affiancare queste due realtà è senza dubbio un valore aggiunto per il sistema sportivo universitario torinese”.