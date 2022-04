"Addio" al Consiglio online, la Circoscrizione 8 riparte con le sedute in presenza

Il Consiglio di Circoscrizione della 8 torna in presenza questa sera, mercoledì 7 aprile, alle ore 19. Si tratta della prima seduta che si svolge nella sede di corso Corsica 55 dopo che l’ultima ondata di covid quest’inverno aveva costretto all’utilizzo dell’online.

A inizio marzo si sarebbe dovuto svolgere di nuovo in presenza con la presentazione da parte dei consiglieri del super green pass, ma la diffida da parte di Claretta Marchi (FdI) e Raffaella Pasquali (M5S) aveva fatto slittare la data almeno fino al 15 marzo. Le due consigliere non volendo mostrare la certificazione verde per la terza dose non potevano accedere all’assemblea, cosa che secondo il documento presentato era una “grave violazione dei diritti grave violazione dei diritti”, in quanto paragonava il loro ruolo politico al lavoro dei dipendenti pubblici over 50.

Con la fine dello stato di emergenza del 31 marzo alcune delle restrizioni sono decadute tra cui quella di esibire il super green pass per i lavoratori over 50 per accedere ai posti di lavoro, di fatto eliminando il problema che aveva portato Pasquali e Marchi a scontrarsi con l’Amministrazione “Purtroppo spiace constatare che il cosidetto “decreto riaperture” abbia in generale prolungato molte delle discriminazioni introdotte dai vari decreti legge nei diversi ambiti della salute pubblica e privata, della vita sociale, dell’istruzione, dello sport, del lavoro pubblico e privato, dei servizi pubblici” sottolineano ancora in una nota stampa congiunta.