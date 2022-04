Il concorso letterario Lingua Madre sceglie le sue tre vincitrici

Sono stati resi noti i nomi delle tre le vincitrici del Concorso letterario nazionale Lingua Madre dedicato alle donne straniere in Italia residenti a Torino. Si tratta di Mahnaz Hassanlou, originaria dell'Iran, vincitrice del Premio Speciale Slow Food Terra Madre con il racconto AlìGhiero; Sofia Spennacchio, originaria della Francia, vincitrice del Premio Speciale Torino Film Festival con il racconto Amsonie blu: Margarida De Oliveira Freitas, originaria del Brasile, vincitrice del Premio Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con la fotografia Proiettarsi nel futuro con la propria esistenza.

Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre è un progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, che opera sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura con il patrocinio di Ministero della Cultura, We Women for Expo, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale.

La Premiazione si svolgerà nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino, previsto dal 19 al 23 maggio 2022.