Non solo volumi, Mirafiori alza la voce: "Fare nuove assunzioni non può essere tabu. E a volte si lavora al freddo"

La solitudine degli enti centrali

Sugli enti centrali, " serve una migliore organizzazione della catena di comando. Molti dei vertici si trovano in Francia e si rischia di creare solitudine tra i tecnici senza risposte immediate su ordini e ciò che bisogna fare. Se, come speriamo, dovessero crescere i volumi, sarà indispensabile che Tavares permetta di sbloccare le assunzioni sul sito ".

Basta con i tagli a luce, riscaldamento e bagni

Non ultimo, resiste un problema sui servizi nei reparti. "Luci, bagni chiusi al 50% e situazioni simili. Sembra un dettaglio, ma per chi vive la linea tutti i giorni non lo è. Soprattutto in uno stabilimento in cui, da gennaio, ci sono mille persone in più. Serve serenità e non tensione, visto che i numeri premiano Mirafiori".

"I 4 modelli Maserati e la 500bev sono il futuro di Torino"

"Soprattutto Maserati, infatti, per quanto anche la 500bev non sia molto accessibile senza incentivi, abbraccia il settore premium e luxury", aggiunge ancora Provenzano. "Maserati è fondamentale per Torino perché i francesi non hanno un brand in questo settore, come invece ha Torino. Una fetta di mercato forse di nicchia, rispetto alla Panda, ma che conta su una clientela con standard e richieste decisamente elevati E il miglioramento di Mc20 a Modena deve essere un buon auspicio, ma è qui che si possono fare numeri per il rilancio del brand".