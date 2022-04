Terminate le selezioni regionali per il Premio Mia Martini dedicato ai cantautori

Alle VOICE ART Academy, scuole piemontesi di Cuneo e Torino specializzate in canto e pianoforte, sono iniziate sabato 12 marzo a Torino e sono terminate sabato 26 marzo a Cuneo le selezioni regionali per il Piemonte Premio Mia Martini dedicato ai cantautori. Il concorso concluderà il suo percorso in autunno a Bagnara Calabra, luogo di nascita della grande artista alla quale è dedicato il prestigioso concorso.