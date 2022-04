Una balconata in memoria di Giusto Gervasutti al Museo della Montagna

Scoperta la targa e inaugurata la balconata che onora la memoria dell’alpinista Giusto Gervasutti al Museo della Montagna.

Classe 1909, friulano di nascita, ma torinese di adozione, fu campione italiano insieme a Emilio Comici e Riccardo Cassin. Tra i massimi rappresentanti del panorama europeo era soprannominato il "Fortissimo" proprio per la tempra e la determinazione.

Sportivo e intellettuale durante il periodo fascista si scostò dalle idee del regime. Morì nel 1946 scalando il Mont Blanc du Tacul.

Torino e la Circoscrizione 8, lo ricordano così, con una balconata che dall'alto veglia sulla città, proprio a due passi dal Museo che celebra la sua amata montagna.

L'impegno della Circoscrizione per la rete museale

"Sin dal nostro insediamento, attraverso la Commissione Cultura, coordinata da Enrico Foietta, abbiamo iniziato un percorso, in parte virtuale, in parte fisico, di tutta la rete museale situata nella Circoscrizione 8 - ha spiegato durante la celebrazione il presidente Massimiliano Miano ricordando le ultime visite ai musei cittadini da parte del Consiglio che vuole puntare a una rete culturale. "Nei prossimi mesi la rete verrà strutturata con la pianificazione di un incontro di tutti i rappresentanti dei musei per individuare nuove strategie di comunicazione, supporto e divulgazione insieme alla Circoscrizione 8".