Ennesima spaccata in centro, il Borgo Juvarriano ora ha paura: "Di sera il quartiere non è sicuro"

Nessuno sembra riuscire a fermare la “banda della spaccata” che da due mesi ha preso di mira gli esercizi commerciali del Borgo Juvarriano, quartiere a due passi dal Comune sempre meno sicuro, soprattutto di notte.

Escalation di furti e tentati furti

E’ una vera e propria escalation di furti o tentati furti quella che ha colpito il “quadrilatero” tra via Garibaldi, corso Palestro, corso Regina Margherita e via XX Settembre. L’ultimo episodio in ordine cronologico è avvenuto da Roche Bobois, in via della Consolata, con una vetrina rotta.

I commercianti del quartiere non sono tranquilli e il tam tam tra di loro è incessante: "Il corriere che consegna il latte nei locali e nei bar della zona, racconta di furti continui ai danni degli esercizi commerciali" fanno sapere da una panetteria che qualche settimana fa aveva subito un tentato furto, sventato dai panettieri che si trovavano all'interno del locale.

"Non si vive più tranquilli"

I carabinieri hanno raccolto diverse denunce e hanno intensificato i controlli, ma poco pare essere cambiato. La questione è arrivata anche in Circoscrizione, ma il problema pare essere più ampio: il borgo Juvarriano, salvo qualche eccezione, quando cala il buio si "spegne". La poca vivacità della zona diventa un assist involontario per ladri senza scrupoli, che entrano nei locali del centro e portano via ogni cosa, anche piccola e di poco valore.

"E' diminuito drasticamente il passaggio delle persone, in certe serate quando tramonta il sole sembra già notte fonda. Mi pare di essere ritornati ai tempi della via chiusa: non senti volare una mosca, c'è silenzio" racconta Alberto De Reviziis, titolare di un negozio di tappeti in via del Carmine.

Il modus operandi fa pensare ad una banda

Il modus operandi? Sempre lo stesso: furto con spaccata. Un elemento che lascia pensare alla presenza di una banda.