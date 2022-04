Vanchiglietta, 12 nuovi alberi daranno ossigeno e ombra al giardino Terenzio Magliano

Il giardino Terenzio Magliano nel quartiere Vanchiglietta, situato nell'area compresa tra corso Belgio, via Pallanza e lungo Dora Voghera, si arricchisce di nuovo verde: sono stati infatti piantati 12 nuovi alberi, 5 esemplari di acero rosso e 7 liquidambar, grazie a una donazione fatta dall'azienda GAe Engineering nell'ambito dell'iniziativa della Città di Torino “Regala un albero alla tua città”.

Ombra e ossigeno per Vanchiglietta

La donazione è avvenuta in memoria di Mirna Terenziani, collaboratrice dell'impresa prematuramente scomparsa, in un luogo significativo perché intitolato al politico - già vice-sindaco di Torino - Terenzio Magliano: “L'amministrazione comunale - sottolinea l'assessore al verde pubblico Francesco Tresso – sta investendo molto nella cura del verde e il fatto che i privati collaborino è davvero un bel segnale. Questi alberi doneranno non solo colore ai giardini ma anche ombra e rappresentano un simbolo di vita e di pace per ricordare 2 persone che, ognuna a suo modo, si sono spese molto per la città”.

Un dono per i bambini della zona

Il verde farà del bene soprattutto ai tanti bambini che frequentano l'area: “Questi alberi - hanno commentato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e la coordinatrice a verde, ambiente ed ecologia Marta Sara Inì – regaleranno anche tanto ossigeno, nei mesi scorsi abbiamo fatto alcuni sopralluoghi con l'azienda per individuare l'area più consona alla piantumazione. Siamo sicuri che i bambini avranno cura di questi spazi”.

Alla cerimonia di inaugurazione, andata in scena questa mattina, ha partecipato anche la compagna di Magliano Lina Saba, la quale si è detta disponibile a destinare una borsa di studio a un alunno delle vicine scuole; in conclusione, i bambini hanno seguito una breve “lezione” a cura del Servizio Verde Pubblico della Città.