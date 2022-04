Tutta la verità sulle slot machine e qual è la possibilità di diventare milionario?

Oggi hanno nomi diversi. Slot machine, slot online, slot con soldi veri, ma l'essenza è una solo. Lo stesso vale per la forma di conduzione di questa attività; come viene implementato: nel modalità di online o offline, alla fine non ha una grande differenza. In un modo o nell'altro, questo è uno dei tanti tipi di intrattenimento che si sta sviluppando da più di un secolo e ogni anno sempre più “entra nella vita di persone”, diventando sempre più popolare.

Anche la varietà di tale intrattenimento si sta sviluppando, essendo andata da tempo oltre il livello della roulette ordinaria o di un casinò nella sua forma standard. L'intrattenimento di questo tipo era inizialmente estraneo alla popolazione media, ma come un'interessante "novità", ha rapidamente messo radici e presto è diventato accessibile alla gente comune attraverso i siti che forniscono le informazioni e recensioni sui casino online sicuri, il che ha solo rafforzato la sua posizione tra gli hobby del gioco d'azzardo.

Ad oggi, i suoi operatori, sono stati in grado di sviluppare rapidamente e con successo questa industria dell'intrattenimento. È importante capire che quasi tutte le città, dalle grandi alle piccole, hanno i propri stabilimenti e sale da gioco. Pertanto, ne deriva una conclusione logica che, nonostante il fatto che molte persone si rifiutino di giocare in tali stabilimenti e molti li considerino infruttuosi in termini di reddito reale per il visitatore medio, hanno comunque un enorme successo tra la popolazione.

Attrazione generale per il gioco d'azzardo

La sensazione di denaro facile e veloce, spinta da desiderio di arricchimento personale e dal bisogno di una scarica di adrenalina, ottenuta con l'aiuto dell'eccitazione come opzione, è inerente alla maggior parte delle persone nel mondo. E qui non c'è influenza dell'età o del sesso perché tali “bisogni” sorgano in una persona. Anche se in questo contesto vale la pena considerare la mentalità delle persone che possono influenzare questi desideri in una direzione o nell'altra. Ma, in un modo o nell'altro, anche la persona più ordinaria che non si considera un giocatore d'azzardo a volte pensa di tentare la fortuna.

Legislazione sul gioco d'azzardo in Italia

Un tempo, il paese è diventato un pioniere nel campo dell'organizzazione del gioco d'azzardo su base legale. Fu qui, o meglio a Venezia, che nel 1638 venne aperto il primo casinò della storia: la casa da gioco Ridotto. Ora il gioco d'azzardo in Italia è regolato da una seria dei decreti, compreso la Legge del 7 luglio 2009. Secondo esso, nel paese sono consentiti i seguenti tipi di intrattenimento con il gioco d'azzardo:

scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi sportivi, incluse le corse dei cavalli, concorsi a pronostici sportivi e ippici;

giochi di carte;

slot e altri giochi controllati da un generatore di numeri casuali;

giochi numerici a totalizzatore nazionale e lotterie ad estrazione istantanea e differita;

bingo e giochi da tavolo.

Video slot intrattenimento preferito del giocatore italiano

È chiaro a tutti che giocando alle slot machine in un casinò online, percepirai tutte le macchine come video slot.

È qui che sarà molto significativa la seguente osservazione: la percentuale di tutte le vincite, così come le perdite nelle video slot, sarà determinata da un apposito programma e solo dal programma stesso. Ed è per questo che tutto questo praticamente non dipenderà dalle caratteristiche del design e dall'aspetto di una particolare slot machine. Allo stesso tempo, tutto questo non sarà altro che un involucro molto luminoso di un caramello standard che attirerà i giocatori.

Ora parliamo di giochi bonus nelle slot machine

I giochi bonus presenti su varie video slot sono una cosa piuttosto predeterminata e non dipende dalle tattiche di un particolare giocatore. È piuttosto fastidioso, ma è un dato di fatto. Ha l'unico scopo: dare al suo cliente solo una pausa da una serie infinita di giri diversi e sentirsi il capo della situazione.

È un peccato, ma questa sensazione è piuttosto illusoria. Tutti i round bonus non cambiano nulla per il giocatore.

Ha senso giocare alle slot machine o è un gioco unilaterale?

Se vuoi una risposta onesta, allora è quasi impossibile vincere la slot machine online. Nessuna strategia, così come nessun rituale sciamanico, ti aiuterà a sconfiggere la matematica stessa. La macchina è sempre programmata per il fatto che il giocatore perderà lentamente e inevitabilmente, e con tutto questo dobbiamo fare i conti. Ma l'unico momento positivo qui può essere solo qualche singola vincita, che può seguire dopo una serie di giri a vuoto. E se questo ti capiterà, prendi i tuoi soldi senza un attimo di esitazione. Potresti non avere una seconda possibilità come questa.

Ma, in generale, dovresti giocare solo per divertimento. Dopotutto, qualsiasi gioco d'azzardo è stato creato dai produttori principalmente per il tuo divertimento e non per l'inevitabile desiderio dei giocatori di ottenere maggiori profitti. E chissà... Forse un giorno la fortuna ti sorriderà.