Giornata Alpini, Grimaldi (LuV): "Parliamo di memoria gettando una coltre di oblio sulla nostra alleanza con la Germania nazista"

"Proprio nella data che precede il Giorno della Memoria in cui ricordiamo le vittime della Shoa, delle leggi razziali e delle persecuzioni messe in atto dalla Germania nazista, ecco un'altra giornata in cui ci dimentichiamo che il nostro esercito di quella Germania era alleato e con essa ha preso parte all’invasione di uno Stato sovrano, atto che in questi giorni – giustamente – tutta l’opinione pubblica condanna". Lo dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, commentando l’approvazione in via definitiva, avvenuta ieri in Senato, del disegno di legge sull’istituzione della “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”.