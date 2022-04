Il Parco della Salute non avrà il Sant'Anna, opposizioni sul piede di guerra: "Scelta contraria all'interesse di malati e sanitari"

Lo scorso settembre erano iniziati i lavori di bonifica sull'area, con l'obiettivo di completare l'opera entro il 2027. Con un investimento di oltre 450 milioni di euro, il progetto del nuovo Parco della Salute avrebbe dovuto arrivare a comprendere le nuove sedi delle Molinette, del Cto e del Sant’Anna. Ma evidentemente qualcosa è cambiato negli ultimi sei mesi e la Regione adesso ha fatto sapere che il Sant'Anna non si trasferirà sull'area ex Avio, ma "nascerà una Asl specifica per la cura di mamme e bambini".

Disabato (M5S): "Decisione pericolosa e assurda"

Una decisione che che ha mandato su tutte le furie le opposizioni: "Ho chiesto in Commissione Sanità un’informativa all’assessore Icardi in merito alla modifica al progetto del Parco della Salute. Un'operazione pericolosa e assurda che potrebbe avere effetti devastanti sul servizio di eccellenza erogato ogni giorno dal Sant'Anna alle donne piemontesi", ha attaccato la capogruppo del M5S Sarah Disabato.

"Il progetto originario prevedeva il trasferimento dell’ospedale di corso Spezia nel nuovo polo sanitario, ma adesso sembra che la Giunta regionale abbia deciso di cambiare direzione, puntando al trasferimento delle sole ginecologia e oncologia ginecologica, tenendo fuori dal Parco della Salute buona parte del Sant’Anna, l’ostetricia e la neonatologia. La preoccupazione è doppia - prosegue la Disabato - Da un lato per il personale sanitario, che si troverebbe a dover lavorare in un ospedale frazionato, con disagi evidenti anche per gli utenti. E dall’altro per il rischio di perdere i fondi previsti per la realizzazione del nuovo polo sanitario, visto che il progetto si allontana sempre di più da quello originariamente finanziato dal Ministero".

"Per una decisione del genere serve il coinvolgimento del Consiglio regionale. Occorre portare al più presto la discussione nelle sedi opportune", ha concluso la capogruppo del M5S.

Valle e Salizzoni (Pd): "Al Piemonte servono nuovi ospedali"

"Ormai il disegno di Cirio e di Icardi è chiaro: altro che Polo delle eccellenze sanitarie, il Parco della Salute di Torino è destinato a diventare semplicemente una Molinette 2”, affermano il vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle e il consigliere regionale Mauro Salizzoni, commentando la notizia dello “scorporo” dal progetto del Parco della Salute di una parte del Sant’Anna.

"Il Parco della Salute è stato pensato non come un semplice ospedale, ma come un’infrastruttura strategica dedicata alle alte specialità, alla ricerca e all’innovazione, in grado di incidere in modo significativo sul tessuto produttivo metropolitano. Lo scopo è quello di integrare in un unico contesto le migliori competenze per la cura degli adulti e dei bambini, con strutture moderne anche per la formazione dei futuri professionisti della sanità e laboratori di ricerca. Recedere da questa idea, togliendo l’area materno infantile, vuol dire mettere a rischio l’intero progetto. Avendo deciso di non includere il Sant’Anna e il Regina Margherita, come pensa la Regione di sostenere i costi (di manutenzione, di personale, ecc.) del nuovo ospedale, dovendo anche continuare a mantenere quelli vecchi? Chiediamo puntuali garanzie economiche alla Regione circa la possibilità di mantenere il progetto del Parco e che queste garanzie vengano indicate nella stessa delibera di scorporo, con i relativi costi aggiuntivi per i cittadini piemontesi".

"Al Piemonte servono nuovi e moderni ospedali, qui invece non si decide nulla e si smonta il già deciso", concludono i due esponenti del Pd. "Altrimenti, verrebbero lasciate in una condizione strutturale drammatica causata da una scelta scellerata e contraria all’interesse dei malati e dei professionisti che vi operano".

Anaao Assomed ironico: "Il Parchetto della Salute perde i pezzi"

Anche il sindacato regionale dei medici Anaao Assomed ha commentato con toni polemici le annunciate variazioni disposte dalla Regione: "E così la telenovela del nuovo Parco della Salute di Torino si arricchisce di una nuova pagina. Nasceva con l’idea di raggruppare in un unico sito i quattro presidi dell’Azienda Città della Salute, ma era difficile fare entrare quattro elefanti in una 500. E così è iniziato un lento strip-tease".

"Prima, via dal progetto il Regina Margherita. Poi una parte del CTO. Oggi la notizia che il progetto perde un altro pezzo: buona parte del Sant’Anna resterebbe fuori dal nuovo ospedale. Addirittura l’Assessore Icardi annuncia un disegno di legge in preparazione per far nascere un’azienda indipendente sul materno-infantile. A questo punto siamo disorientati", prosegue la nota del sindacato dei medici. "Ad un tratto, il progetto del nuovo Parco della Salute viene ridimensionato ad un” Parchetto della Salute”, ovvero Molinette 2 e si pensa addirittura di dividere l’azienda, andando sicuramente a duplicare quelle stesse strutture tecnico amministrative che con Azienda Zero ci si vantava di riunire".

"Era davvero così difficile trovare un sito adatto alla costruzione di un polo unico di eccellenza della sanità cittadina e regionale, che davvero racchiudesse in strutture moderne e progettate ad hoc le quattro anime dell’azienda (area della medicina e chirurgia dell’adulto, l’area ortopedica-traumatologica, l’area materno infantile) coniugandole con le esigenze della didattica e della ricerca?", si domandano Marco Romanelli (Segretario Aziendale Anaao Assomed Città della Salute e della Scienza di Torino) e Chiara Rivetti (Segretaria Regionale Anaao Assomed Piemonte). "Quale priorità ha la salute dei cittadini in questo balletto di decisioni?".