Sanità: convegno sul futuro a Settimo Torinese, ma all'esterno si protesta per difendere l'ospedale [FOTO]

"Ospedale di Settimo Torinese, la Regione di impegni a internalizzarlo subito". Con queste parole il capogruppo in Regione di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, ha rilanciato il dibattito che ormai da mesi si dipana intorno alla struttura sanitaria del Comune a Nord di Torino. E che nella giornata di ieri ha visto anche esplodere la protesta all'esterno della biblioteca che ospitava un incontro a tema sanitario organizzato dal Comune. "Durante un incontro organizzato dal Comune di Settimo, l’Assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha dichiarato che, se non si dovesse trovare un acquirente adeguato per l’Ospedale di Settimo tra coloro che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse, la struttura verrà internalizzata, ovvero resterà pubblica e sarà compito dell'Asl To4 garantirne i servizi. Noi diciamo una cosa molto semplice: prendiamo questa decisione subito”, incalza Grimaldi.

“L’Ospedale Civico assolve una funzione fondamentale per la Città e non solo e rappresenta la struttura intermedia fra la rete ospedaliera e il territorio, un anello indispensabile da rafforzare nel ruolo di ospedale per le post acuzie e da integrare con i servizi di assistenza domiciliare, con le altre strutture pubbliche di RSA esistenti sul territorio e con i servizi socio-assistenziali – prosegue Grimaldi -. Chiedo all’Assessore Icardi di avviare subito il trasferimento in capo all’ASLTO4 della gestione della struttura e delle relative obbligazioni, compreso il riassorbimento del personale”.

L'incontro cui fa riferimento Grimaldi è "Quale futuro per la sanità piemontese" e ha visto partecipare, oltre allo stesso Icardi in collegamento web, anche Mauro Salizzoni, ex direttore Centro Trapianti Molinette e vicepresidente del Consiglio Regionale, Stefano Scarpetta, direttore generale ASL T04 e Antonio Barillà, presidente del Cda C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Chivasso.

E quelle del capogruppo di Luv sono parole che fanno eco a quelle pronunciate all'esterno della biblioteca di Settimo, dove in occasione dell'incontro si è anche tenuta la protesta di Articolo Uno. "Quello che stanno celebrando, di fatto, è una sorta di alleanza tra Pd e Lega sul futuro dell'ospedale - dice Sergio Bisacca, segretario di Articolo Uno -. Sono stato amministratore di questa città e con molta fatica si è riusciti a dare vita a un ospedale. Ma in pochissimo tempo, sia le attività di disturbo da parte dell'amministrazione e la volontà della Regione di mettere in difficoltà il nostro ospedale sono sotto gli occhi di tutti. Il rischio maggiore è di una privatizzazione e la pandemia ci ha insegnato quanto invece sia preziosa una medicina di territorio".

"Siamo in piazza Campidoglio per manifestare le nostre preoccupazioni sul destino dell'ospedale di Settimo - aggiunge Aldo Corgiat, segretario piemontese di Articolo Uno -. Abbiamo ottenuto determinati servizi con grande fatica, ma ora sono servizi a rischio. La sensazione è che su questo tema il Pd e la Lega abbiano trovato un accordo".