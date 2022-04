Eurovision-mania, in piazza San Carlo: da questa mattina suonano in centinaia, con un appello alla pace sulle note di John Lennon [FOTO]

Date una possibilità alla pace. Sono le parole del ritornello di "Give Peace a Chance", quelle che risuonano questa mattina in piazza San Carlo dove sono in corso le prove dello spot per gli Eurovision Song Contest che verrà girato in serata.

Il brano di John Lennon

Dalle 9, nel cuore della città, si sono ritrovati centinaia di volontari. Cantanti che, al battito delle mani, continuano a ripetere le parole del brano di John Lennon ai microfoni collocati vicino al Caval d Brons. Accanto si stanno piazzando gli strumentisti, pronti a dare il contributo musicale per la clip che ha il compito di promuovere ulteriormente il festival internazionale in programma al Pala Olimpico dal 10 al 14 maggio. In scaletta per il video anche l'Inno di Mameli.

La pace al centro degli Eurovision

Gli Eurovision Song Contest 2022, come già annunciato, continuano a mettere al centro anche con questo spot il tema della pace, dopo settimane di guerra in Ucraina. "Vogliamo portare nella manifestazione contenuti importanti, che parlino di pace e siano adeguati a questo momento così delicato", avevano sottolineato i vertici Rai alla presentazione delle anticipazioni della kermesse.