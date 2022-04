Meteo, weekend delle Palme: su Torino e provincia Foehn e brusco calo delle temperature

Da domani cielo al mattino sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio aumento temporaneo della nuvolosità ma senza piogge. Temperature massime in calo per ingresso di aria più fredda, con valori non oltre i 19/20 °C. Minime che domani mattina non scenderanno sotto gli 8/11 °C. Venti che dal pomeriggio saranno forti da nord ovunque con raffiche di Foehn sulle zone alpine che potranno superare i 100 km/h, fino a 60-70 km/h sulle pianure e in città. Calo delle temperature a seguire in serata.

Domenica cielo in prevalenza sereno con qualche velatura. Temperature ancora in calo con minime che potranno scendere fino 1/2 °C nelle campagne. Massime ancora in calo fino 15/16 °C. Venti assenti o deboli al mattino, in rinforzo da sud/sudest al pomeriggio. Calano di intensità dalla serata.