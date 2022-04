Ostetricia e Parco della Salute, l'accusa del Gruppo salute + di 194 voci: "Siamo donne, non incubatrici"

E’ di questi giorni la proposta di lasciare i reparti di ostetricia fuori dal Parco della Salute. L’assessore Icardi ha dichiarato: “stiamo preparando un disegno di legge. Nascerà un’azienda indipendente sul materno-infantile per la cura di mamma e bambino”. Una decisione considerata scellerata dal Gruppo salute + di 194 voci: "Questa scelta significa non tenere in alcun conto la salute delle mamme".

"Oggi un numero sempre maggiore di gravidanze si verifica in donne che hanno patologie (cardiopatie, nefropatie, ecc.) o che le sviluppano nel corso della gravidanza, tanto che, in tutto il mondo occidentale, la mortalità e la grave morbosità materna sono in aumento. Per far fronte a questa vera e propria emergenza è ampiamente riconosciuta la necessità di attivare un’assistenza multidisciplinare, per cui gli ostetrici lavorino in stretto e quotidiano contatto con gli altri specialisti (cardiologi, nefrologi, chirurghi, ematologi, ecc.) dell’adulto; mentre nell’ipotizzata “azienda materno-infantile per la cura di mamma e bambino” questi specialisti ci sarebbero sì, ma esperti nella cura dei bambini, non delle mamme".

Non si tratta poi soltanto di inadeguate risorse umane, ma anche del supporto tecnologico, sottolinea il Gruppo salute + di 194 voci: "In un grande ospedale pediatrico che ha tutte le specialità - come sarebbe ed è attualmente il Regina Margherita – la dotazione strumentale è all’avanguardia, e specificamente dedicata alla medicina dell’età pediatrica. Ma i bambini non sono dei “piccoli adulti” e quindi la tecnologia disponibile sarà a misura di bambino, non a misura di donna. E poiché sarebbe antieconomico acquisire soltanto per una specialità (l’ostetricia) gli strumenti che in un grande ospedale sono a disposizione di tutti certamente la futura “azienda per la cura di mamma e bambino” ne sarà priva. A dimostrazione, ancora una volta, che la donna in gravidanza viene considerata non una persona, ma un’incubatrice".