Settimo Torinese, apre i battenti l'Emporio dedicato ai bisogni delle nuove povertà. "Ci sono emergenze da intercettare" [FOTO]

Un Emporio che apre e "si apre" al mondo e alla collettività, soprattutto quelle fasce che in questo momento hanno bisogno. Succede a Settimo Torinese e nelle scorse ore - alla presenza della sindaca della città, Elena Piastra - è stata inaugurata con il tradizionale taglio del nastro. E un forte vento, che però non ha interrotto la celebrazione.





Si trova negli spazi dell'Ecomuseo del Freidano e il funzionamento è semplice: "Come un piccolo negozio – spiega l'assessore Angelo Barbati -: le persone entrano e scelgono i prodotti di cui hanno bisogno. Alla cassa mostrano una tessera messa a disposizione dai servizi sociali con la capacità di spesa definita sulla base delle esigenze della famiglia". "Non è un tradizionale aiuto economico – spiega Tiziana Tiziano, presidente di Fondazione Comunità Solidale –. È un'azione di sostegno sociale a 360 gradi. Nell'Emporio si svolgeranno attività di formazione, educazione alimentare, sarà un punto di contatto con le istituzioni, a cui le persone si potranno rivolgere per evidenziare situazioni di necessità. Ed un modello di welfare che si allontana dalla logica del semplice assistenzialismo e punta a responsabilizzare i beneficiari".



Il progetto è promosso dal Comune e dell' Unione Comuni Nord Est Torino, con la collaborazione di Fondazione comunità solidale onlus, Casa Dei Popoli Settimo, Croce Rossa Italiana - Comitato di Settimo Torinese e Cooperativa Il Margine. Tutti presenti all’inaugurazione, come il presidente di Net Renato Pittalis Sindaco di Leini.

Uno spazio per 350 persone: 95 hanno meno di 12 anni

Sono 350 le persone che avranno accesso all'Emporio, di cui 95 sono bambini con meno di 12 anni e sono tante le famiglie con ragazzi. "Le cosiddette nuove povertà - dice Piastra - che richiedono un aiuto che non avevamo previsto e che vogliamo intercettare".



"La pandemia ci ha insegnato alcune cose rispetto alla povertà alimentare - aggiunge la prima cittadina - e rispetto alla necessità di trovare nuovi strumenti rispetto a nuovi bisogni. Il welfare richiede un'ottima conoscenza del contesto: gli stessi strumenti non funzionano ovunque, ma è importante porsi la domanda di come arrivare agli utenti che hanno bisogno".

Piastra: "Intercettare i nuovi bisogni. Questa è la lezione della pandemia"

"E dobbiamo essere pronti anche a intercettare i futuri nuovi bisogni, intercettando qui anche le persone che forse non sanno come e dove chiedere aiuto. Abbiamo volutamente scelto un posto bello, centrale nella nostra città, legato anche alla cultura. Perché tutti noi siamo esposti al rischio e tutto può cambiare in fretta. Non bisogna nascondere le persone: bisogna accoglierle".