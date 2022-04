"Siamo tutti pedoni": a Torino il flash mob di bimbi e nonni per chiedere più sicurezza stradale [VIDEO e FOTO]

"Siamo tutti pedoni": il flash mob di bimbi e nonni per chiedere più sicurezza stradale

Nonni e bimbi uniti, per chiedere una città più vivibile e una maggior sicurezza stradale a Torino. E' con una camminata di 300 metri per via Oropa fino a piazza Toti che bimbi, nonni e rappresentanti del sindacato dei pensionati SPI/CGIL, FNP/CISL e UILP/UIL hanno dato vita all'iniziativa "Siamo tutti pedoni", iniziativa giunta alla dodicesima edizione.

Al centro dell'iniziativa di quest’anno, l’idea che l'accessibilità, la qualità della prossimità e la piacevolezza degli spazi delle nostre città, possano essere recuperate anche grazie alla diffusione del verde urbano.



"Abbiamo dato vita a una camminata e portato degli alberi da piantare in piazza Toti: ne abbiamo avuti sei dalla Città e abbiamo scelto la Circoscrizione 7" spiega. Lucia Centillo, segretaria provinciale Spi Cigl Torino. "Chiediamo una Torino più sicura, a misura di pedone. Di poter camminare sicuri, vivere spazi pubblici" racconta la segretaria.



All'evento ha partecipato anche Gianna Pentenero, assessora alla Sicurezza del Comune di Torino: "La mia presenza qui è volta a testimoniare l'apprezzamento che ho verso questa iniziativa".

"Gli alberi cammineranno davanti, ma noi saremo dietro di loro, con generazioni a confronto: piccoli e adulti, insieme, per chiedere una città a misura di uomo e di donna. E' un messaggio bellissimo" conclude Pentenero.