Torino si fa bella per gli Eurovision, via i dehors brutti o irregolari. Chiavarino: "Faremo multe"

Per Eurovision Song Contest 2022 Torino si tira a lucido, a partire dalle zone della movida. E Palazzo Civico multa o rimuove i dehors fatiscenti, irregolari e inutilizzati. A confermare la linea dura del Comune è l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, all'indomani anche di un confronto con la Circoscrizione 8. In zone come San Salvario le strutture occupano spazi utili per i parcheggi, già resi difficili da cassonetti della differenziata e rastrelliere per le bici.

A San Salvario i dehors tolgono parcheggi

“Occorrono controlli - sottolinea il coordinatore della 8 Dario Pera - per verificare che i dehors siano effettivamente utilizzati, altrimenti si tolgono anche quattro posti auto, in zone in cui sono già molto limitati". Negli ultimi due anni, complice anche la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico concessa da Palazzo Civico per chi metteva tavolini con sedie e ombrelloni per la "pandemia", si è assistito ad un vero e proprio fiorire di spazi esterni.