Tutela dei bambini e dei minori in fuga dalla guerra in Ucraina, Gancia: "Soddisfatta, è un tema che mi ha visto impegnata di persona"

"Bene che oggi, a larga maggioranza, il Parlamento europeo abbia approvato una risoluzione con misure da adottare a livello europeo per tutelare bambini e minori in fuga dalla guerra in Ucraina. È un tema su cui mi sono impegnata in prima persona, ritengo necessario il miglioramento dell'identificazione dei minori, per sottrarli dalle reti dei trafficanti, e implementare le iniziative umanitarie per favorire l'evacuazione di minori, orfani e giovani con particolare vulnerabilità".



Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega, Gruppo Identità e Democrazia.



"Questo pacchetto di misure darà ancora più strumenti agli Stati membri per gestire i flussi migratori provenienti dall’Ucraina".